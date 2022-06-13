Otomobil bahçeye girdi

İstanbul’un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde otomobil sürücüsü, Pehlivan Caddesi'ne çıkan virajı dönerken direksiyon kontrolünü kaybederek bir evin bahçesine düştü.

Yaklaşık 1 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan sürücü ve eşi kazayı yara almadan atlattı.

‘Otomobil duvarı delebilirdi’

Evin sahibi Gökay Arıcı, büyük bir gürültü duyduklarını, bahçedeki ağaç ve bankın, otomobilin duvarı delip içeri girmesini önlediğini söyledi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

5 dakika önce bahçedeydik

Babası Ahmet Arıcı ise, “Torunumla birlikte 5 dakika önce bahçedeydik. Buradaki çiçek ve ağaçlarla ilgileniyorduk, Allah korudu. Televizyon izlemek için içeri girmiştik, büyük ses duyduk. Kimsenin yara almaması sevindirici.” dedi.

Evdeki hasarı karşılayacak

Otomobil vinç ve çekiciyle bahçeden çıkarıldı.

DHA’nın haberine göre otomobilin sürücüsü evde oluşan hasarı karşılayacağını bildirdi.