Otomobil çalarak İstanbul'a giden çocuklar tutuklandı

Ordu'da 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana gelen olayda S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi.

İş yerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı.

ORDU'DA ÇALDILAR İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı.

Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar, sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu’dan ayrılarak, İstanbul’a hareket etti.

TUTUKLANDILAR

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, çocukları İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.

Çocuklar, 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul’dan alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.