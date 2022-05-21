Otomobil kafeye girdi!
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bodrum katta bulunan kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 21.05.2022, 09:42 21.05.2022, 09:51
Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ve içinde müşteriler olan bodrum kattaki bir kafeye girdi.
Ardından çöken tavanla birlikte enkaz altında kalan 2 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılarının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Asma tavan çöktü
Görüntülerde otomobilin ön tarafının kafede içeri girmesiyle birlikte asma tavan çöküyor.
Bu sırada müşteriler ile çalışanların panik içerisinde dışarıya kaçtıkları görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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