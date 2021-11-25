Otomobil su kanalına düştü: 6 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale- Samsun yolu Ulaş köyü yakınında meydana geldi.

İsmail Berk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki su kanalına girdi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Leyla, Alparslan Sultan, Kaan Berk ve Neriman Yılmaz yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.