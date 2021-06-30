Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

Ortahisar ilçesinin Erdoğdu mahallesinde öğle saatlerinde Adem Y. evinin önünde otomobili ile geri manevra yaparken, 3 yaşındaki oğlu Ömer'i fark edemedi.

DOKTORLARIN ÇABASI YETMEDİ

Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Ömer, babası tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen minik Ömer kurtarılmadı. Adem ve Hanife Y. çiftinin 3 çocuklarından biri olan 3 yaşındaki Ömer yarın memleketi Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek.