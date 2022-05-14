Otomobilindeki 300 bin lirayı çaldılar

Konya'nın Selçuklu ilçesinde şehir dışından çalıntı plakalı otomobille gelen hırsızlık çetesi üyeleri, burada bağlantılı olduğu kişilerle irtibata geçerek bir gün öncesinden hazırlıklarını yaptı.

İlk olarak sanayi bölgesinde irtibatlı oldukları bir iş yerine giderek araçların bütün camlarına koyu siyah film çektirdiler. Şüpheliler, sonrasında Yeni İstanbul Caddesi'ndeki bankalar bölgesine giderek beklemeye başladı.

Çete üyeleri tarafından takip edildi

Bankaların yüklü miktarda para çeken müşterilerine verdikleri para çantalarını bilen şüpheliler, çıkan müşterileri gözetlemeye başladı. Yaklaşık 3 saatlik bir beklemenin ardından 1 kişinin elinde para çantasıyla çıktığını gören çete üyeleri harekete geçti.

Aracının camını kırıp, para dolu çantayı çaldılar

Bankadan yüklü miktarda para çeken T.G.’yi yaklaşık 8 kilometre takip eden şüpheliler, Musalla Bağları Mahallesi'nde başka bir bankaya ödeme yapmak için inmesiyle, T.G.,'nin otomobilin önüne kendi araçlarını park etti. Şüphelilerden biri T.G.'nin otomobilinin ön camını kırıp, para dolu çantayı aldı.

Başka bir otomobille eskortluk yaptılar

Hırsızlık sonrası sanayi bölgesinde bir iş yerine kendilerine eskortluk eden ikinci bir otomobille gelen şüpheliler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri otomobili bırakarak başka bir otomobil alıp kendilerine yardım eden kişilerden birinin evine ellerinde para çantasıyla gitti.

Olayın üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından şüpheliler sanayi bölgesinden başka bir aracın plakasını çalarak ikinci çalıntı plakayı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri otomobile takıp Konya’dan Ankara yönüne gittikleri sırada Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarına yansıdı.

Tutuklandı

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, A.D., H.D., B.Ü. ve T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ü. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.D. ve H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.