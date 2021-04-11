Oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Alperen Çoban, evde oyuncakları ile oynadığı sırada yere yığıldı. Anne Ayşe Çoban ve baba Özcan Çoban, çocuklarının oyuncak yuttuğunu düşünerek Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürdü.

BOĞAZINA BİR CİSİM KAÇMAMIŞ

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Alperen'in hayatını kaybettiğini ve boğazına kaçan herhangi bir maddenin kaçmadığını belirledi. Minik Alperen'in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşecek.