Oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti
Denizli'de evde oyuncakları ile oynarken bir anda yere yığıldı. Aile üyelerinin hastaneye götürdüğü 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre çocuğun boğazına herhangi bir cismin kaçmadığı ortaya çıktı.
TÜRKİYE 11.04.2021, 22:19
Denizli'nin Buldan ilçesi Turan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Alperen Çoban, evde oyuncakları ile oynadığı sırada yere yığıldı. Anne Ayşe Çoban ve baba Özcan Çoban, çocuklarının oyuncak yuttuğunu düşünerek Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine götürdü.
BOĞAZINA BİR CİSİM KAÇMAMIŞ
Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Alperen'in hayatını kaybettiğini ve boğazına kaçan herhangi bir maddenin kaçmadığını belirledi. Minik Alperen'in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşecek.
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