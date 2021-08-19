Özür dileyecekti, komalık oldu

İstanbul Taksim’de alkollü olduğu öğrenilen Murat K. (42), bir gece kulübüne girdi, içeride güvenlik görevlisi Fırat İ. ile tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı.

Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.’den özür dilemek istedi.

Ancak burada yeniden kavga çıktı.

TEK YUMRUKLA YERE SERİLİP KOMALIK OLDU

Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.’nin üzerine yürüyerek yumruk attı.

Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K., kafasını çarptı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan olay sonrasında Murat K.’nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı.

Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Murat K.’nin kafasını çarptıktan sonra beynine saplanan kemiğinin çıkartıldığı ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yumruğu atan Fırat İ. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YUMRUK ATAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Fırat İ., ilk alınan ifadesinde, Murat K.’nin kendisine küfrettiğini ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.