Pandemiyle mücadelede 'yerinde karar' dönemi!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan normalleşmeye en yakın illeri de açıkladı. İşte açıklamasında yer alan o iller;

Kısıtlamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak.



NORMALLEŞMEYE EN YAKIN HAKKÂRİ VE ŞIRNAK OLDU



Prof. Dr. Turan, "Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler” dedi.



RENKLERE GÖRE, KADEME KADEME

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:



DÜŞÜK RİSK (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

ORTA RİSK (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

YÜKSEK RİSK (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

ÇOK YÜKSEK RİSK (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan 5 ilin yanında normalleşmeye yakın diğer illeri de değerlendirdi. İlhan, Ankara ile birlikte Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerin de iyi durumda olduğunu söyledi.