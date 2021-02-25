Pandemiyle mücadelede 'yerinde karar' dönemi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart itibarıyla kriterlere uyan illerde normalleşmenin başlayacağını açıkladı. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak. İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak. İşte tamamlanan kademe kriterleri ve illerin renk kodlamalarına göre normalleşmeye en yakın iller.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan normalleşmeye en yakın illeri de açıkladı. İşte açıklamasında yer alan o iller;
Kısıtlamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak.
NORMALLEŞMEYE EN YAKIN HAKKÂRİ VE ŞIRNAK OLDU
Prof. Dr. Turan, "Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler” dedi.
RENKLERE GÖRE, KADEME KADEME
Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:
DÜŞÜK RİSK (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller
ORTA RİSK (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller
YÜKSEK RİSK (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller
ÇOK YÜKSEK RİSK (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan 5 ilin yanında normalleşmeye yakın diğer illeri de değerlendirdi. İlhan, Ankara ile birlikte Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerin de iyi durumda olduğunu söyledi.
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|25
|27
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Ankaragücü
|24
|20
|21. Gençlerbirliği
|24
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|23
|49
|3. İstanbulspor
|23
|43
|4. Altınordu
|23
|41
|5. Adana Demirspor
|23
|39
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|22
|37
|9. Bandırmaspor
|23
|31
|10. Bursaspor
|22
|31
|11. Ümraniye
|23
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|23
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|25
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|24
|50
|4. Sevilla
|23
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|24
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Real Valladolid
|24
|21
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|24
|19