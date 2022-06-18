Park yeri yüzünden kavgaya tutuştu
Park yeri nedeniyle sopalarla meyve kadaları ile birbirlerine girişen esnafların o anları kameralara yansıdı.
TÜRKİYE 18.06.2022, 13:42
İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde komşu iki esnaf grubu arasında park yeri için tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sokak savaş alanına döndü
Kavgada yumruk ve tekmeler dışında sopa ve meyve-sebze kasalarıyla birbirlerine saldıran iki grup, sokağı savaş alanına çevirdi.
O anlar kamerada
Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, komşu olan iki esnaf grubunun birbirlerine acımasızca saldırdığı, bazılarının ise demir korkuluklarla kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.
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