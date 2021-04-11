Parkta yürüyen kadının boğazına bıçak dayayıp tecavüze kalkıştı

İstanbul'un Beyoğlu'nda bulunan Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda meydana gelen olayda, genç kadın, arkasından gelen sapık tarafından önce elle taciz edildi.

BIÇAKLA TACİZ ETTİ

Daha sonra bıçağını çeken sapık, genç kızı zorla öpmeye çalıştı. Genç kız direnince de boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Korkunç görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Parkı gören bir vatandaşın cep telefonundan çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan korkunç görüntüler, büyük tepki topladı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.