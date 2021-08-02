Pavyonda çıkan hesap kavgasında öldü

Önceki gün saat 07.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Huzur Mahallesi’nde 19 yaşındaki Nuh Koç, gece saatlerinde arkadaşlarıyla beraber semtteki bir pavyona gitti.

Genç, burada sabaha kadar arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp eğlendi.

İddiaya göre gençler istemediği halde çalışanlar hesabı getirdi.

HESAP GETİRİLİNCE KAVGA ÇIKTI

Gençler hesabı istemediklerini söylemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gençler, mekandan kalkmak için bu kez hesabı istedi. Ancak hesap yüklü gelince yeniden tartışma başladı.

HESABA İTİRAZ ETTİLER

Hesabı ödeyen gençler ardından mekanın yazıhanesine çıkarak hesaba itiraz etti.

GÖĞSÜNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Burada çıkan kavgada önce öldüresiye darbedilen Nuh Koç, sonra silahla göğsünden ve kasığından vurularak ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Olayın ardından yaralı genç, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜN DEFNEDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Gencin cenazesi ise dün Ayazağa’da toprağa verildi.