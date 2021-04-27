Pençe Şimşek-Yıldırım Harekatı Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde gerçekleştirdiği Pençe-Yıldırım ve şimşek operasyonu ile PKK’lı teröristlere darbe üstüne darbe vuruluyor.

Komandoları arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü bölgede de 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hale getirildi.



Teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği ve RPG-7 roketatar olduğu belirlendi.



Metina ve Avaşin Basyan bölgelerindeki terör varlığına yönelik 23 Nisan'da başlatılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye yükseldi.