Pikniğe giden genç, silahı kaptığı gibi intihar etti
Arkadaşlarıyla piknik yapan Yusuf Yıldırım, yanında bulunan kuzeni A.Y.'nin tabancısını alarak, önce çevreye ateş etti. Genç adam ardından aynı silahla intihar etti.
TÜRKİYE 22.03.2021, 09:15
Dün öğle saatlerinde Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu köyünde iddiaya göre Yusuf Yıldırım ile 3 arkadaşı piknik için bir araya geldi.
ÖNCE ÇEVREYE ATEŞ ETTİ
Henüz belirlenemeyen bir sebeple Yusuf Yıldırım, piknik yaptıkları sırada yanında bulunan kuzeni A.Y.'nin tabancısını alarak çevreye rastgele ateş açtı. Ardından aynı silahla intihar etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Yusuf Yıldırım'ın öldüğünü belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri A.Y. ile diğer 2 kişiyi gözaltına aldı.
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