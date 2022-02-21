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Pınar Gültekin davası Mertcan Avcı tutuklandı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Mertcan Avcı ile ilgili tutuklama kararı verildi.

TÜRKİYE 21.02.2022, 23:21
Pınar Gültekin davası Mertcan Avcı tutuklandı

Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi olan ve tutuksuz yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmişti.

Mertcan Avcı, bugün Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine gelerek yaklaşık 3 saat ifade verdi.

İfadesinin alınmasının ardından Mertcan Avcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mertcan Avcı, dava sürecinde daha önce de 2 Ekim 2020'de "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 15 Şubat 2021'de ise mahkeme heyetince, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Bağ evinde öldürülmüştü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

#Muğla #Pınar Gültekin #Mertcan Avcı #tutuklama
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