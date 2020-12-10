PKK ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler olay yerinde imha edildi.
TÜRKİYE 10.12.2020, 12:17
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide yapılan aramada teröristlerce toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemeler olay yerinde imha edildi.
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