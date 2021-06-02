PKK'nın finans kaynağına darbe
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına ağır bir darbe daha indirildi. Lice kırsalında 3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi.
TÜRKİYE 02.06.2021, 12:14 02.06.2021, 13:21
Terör örgütünün finans kaynaklarını kurutmaya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında önceden belirlenen 115 noktaya operasyon düzenledi.
Operasyona Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in ismi verildi.
Jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 87 timin katıldığı operasyonda hassas burunlu köpekler de yer aldı.
3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Hava destekli operasyonda 3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. Zehir tarlalarının bir bir imha edildiği operasyonda, 26 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
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