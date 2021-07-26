PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu öldürüldü!

MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi

TÜRKİYE 26.07.2021, 11:07 26.07.2021, 12:28
PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu öldürüldü!

MİT’in nokta operasyonlarından biri daha başarıyla tamamlandı.

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

2015 yılından bu yana Kuzey Irak’ta PKK’nın bünyesinde faaliyet gösteren isimlerden biri olan teröristin, PKK’nın Türkiye’deki birçok eylemini organize eden kişi olduğu açıklandı.

İLGİNÇ BİR YÖNTEM DENENDİ

PKK/KCK’nın üst düzey isimlerini ve bunların kurduğu yerel istihbarat ağını takip eden MİT'in, yerel casuslar vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit ettiği, o alanın uzun süredir takip edildiği ve ilginç bir yönteme başvurulduğu öğrenildi.

HER İSTİHBARAT ŞEBEKESİ MİT’E BİLGİ AKTARDI

Ajanların tanınmaması için sık sık değiştirildiği, bu bağlamda da verilen istihbarat tekniklerinin ötesine geçildiği kaydedildi.

Birbirinden tamamen habersiz oluşturulan bu istihbarat şebekeleri ile MİT’e bilgiler taşındığı, Hakan Ateş’in uygun zamanda belirlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Örgütün en güvendiği isimler arasındaydı

Haziran 2015 ayından bu yana Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren Hakan Ateş, PKK’nın yurtiçindeki aparatlarından YDG-H içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize ediyordu.

PKK’nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olan Hakan Ateş, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasındaydı.

PKK/KCK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, yerel casusları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

Sahadaki ajanlarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” de kullanıldı ve Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi.

Lojistik ağına ağır darbe

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri tespit edilen Serdar Pir Avesta Kod Hakan Ateş, nitelikli insan kaynaklarının aktif kullanılması ile MİT tarafından an be an takip edildi. Operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi.

Operasyon için en uygun olan zamanda MİT düğmeye bastı, örgütün lojistik ağına ağır bir darbe indirildi. 

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