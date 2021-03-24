Polis helikopterini görüntüleyen sürücüye ceza

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep istikametine doğru trafik kuralı ihlali ve pandemi uygulaması başlattı.

Polis, uygulama sırasında sürücülerin yaptığı ihlalleri belirlemek için helikopterden alınan görüntülerden de yardım aldı.

Bu sırada, otoyoldan giden ve isminin Arif Cebe olduğu öğrenilen sürücü hareket halindeyken gördüğü polis helikopterini merak edip cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

ÇEKİM YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Helikopterde bulunan polis, sürücünün kural ihlali yaptığını hemen karadaki polislere telsizle bildirdi.

Bunun üzerine sürücü durdurulup, hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan 315 lira para cezası verildi.

Sürücü helikopteri merak edip onu cep telefonu kamerasıyla çektiğini, konuşmadığını söyleyince polisler de helikopter tarafından görüntülenip, kural ihlalinin belirlendiğini söyledi.

"GÜZEL BİR AYAR VERDİLER"

Sürücü bu durumu öğrenince cep telefonun tekrar çıkartıp video çekerek, “Arkadaşlar Adana otoyol girişinde helikopter uçuyor. Ben de onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin. Sağ olsun ağabeylerim güzel bir ayar verdi.” dedi.

Sürücünün sosyal medya hesabından ayrıca, “Ben helikopteri çekerken o da beni çekmiş, ceza yedim.” yazdığı görüldü.