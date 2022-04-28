Polisten kaçan şahsı, E-5'deki sürücü yakaladı
Polis aracından kaçarak E-5'i birbirine katan şahıs, yoldaki sürücünün kendisini yakalamasıyla Emniyet'e teslim edildi.
İstanbul Büyükçekmece'de polis, bir şüpheli şahsı aracına bindirerek gözaltı için emniyete götürmek üzere yola çıktı.
Dün sabah saatlerinde E-5 karayolunun Mimar Sinan mevkisinde seyir halinde olan araç, trafikte durdu.
Şüpheli, trafiğin sıkışıklığını fırsat bilerek yolun ortasında arabadan çıkarak kaçmaya başladı.
Yoldaki sürücü aracından inip şüpheliyi kovaladı
E-5 üzerinde koşarak trafiği adeta birbirine katan şüpheli polis ekipleri tarafından dakikalarca kovalandı. O esnada seyir halindeki bir sürücü aracından inerek adamın peşine düştü.
Bariyerlerden atlarken düşünce yakalandı
Nefes kesen kovalamaca, bariyerlerden atlayıp karşıya geçmek isteyen şüphelinin dengesini kaybederek düşmesi ile son buldu. Şüphelinin peşine düşen vatandaş da bariyerlerden atlarken yere düştü.
O anlar kamerada
Vatandaşın da yardımı ile yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25