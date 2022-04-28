Polisten kaçan şahsı, E-5'deki sürücü yakaladı

İstanbul Büyükçekmece'de polis, bir şüpheli şahsı aracına bindirerek gözaltı için emniyete götürmek üzere yola çıktı.

Dün sabah saatlerinde E-5 karayolunun Mimar Sinan mevkisinde seyir halinde olan araç, trafikte durdu.

Şüpheli, trafiğin sıkışıklığını fırsat bilerek yolun ortasında arabadan çıkarak kaçmaya başladı.

Yoldaki sürücü aracından inip şüpheliyi kovaladı

E-5 üzerinde koşarak trafiği adeta birbirine katan şüpheli polis ekipleri tarafından dakikalarca kovalandı. O esnada seyir halindeki bir sürücü aracından inerek adamın peşine düştü.

Bariyerlerden atlarken düşünce yakalandı

Nefes kesen kovalamaca, bariyerlerden atlayıp karşıya geçmek isteyen şüphelinin dengesini kaybederek düşmesi ile son buldu. Şüphelinin peşine düşen vatandaş da bariyerlerden atlarken yere düştü.

O anlar kamerada

Vatandaşın da yardımı ile yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.