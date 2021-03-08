Rasim Öztekin vefat etti
Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 08.03.2021, 21:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." dedi.
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