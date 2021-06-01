Restoranların açılışını 35 metrelik kebap yaparak kutladı

Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de geçen 13 Nisan tarihinde kafe ve restoranlara kısıtlama getirilmişti. Buna göre, yeme-içme sektörü masaya hizmet veremiyordu.

35 METRELİK BORU KEBAP YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeyi esnafa verdi ve oturarak yemek yeme dönemi tekrardan başladı. Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bu kararı havai fişek gösterisi ve 35 metrelik boru kebap ile kutladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI

Çalışanlarıyla birlikte restoranının önünde 35 metrelik kebap yapan Aydın, daha sonra da bu kebabı hem Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine hem de görev başındaki polis memurlarına dağıttı.

"SABAHA HAZIRIZ"

Müşterilere hizmet etmeyi özlediklerini anlatan Aydın, "Bugün gerçekten çok mutlu olduk. Ülkemiz çok kötü bir dönemden geçti ama inşallah daha iyiye gideceğiz. Biz de sevindik ve bu sevincimizi sizlerle, personelimizle havai fişek ve 35 metrelik boru kebapla kutladık. Bu boru kebabını da bizim güvenliğimiz için noktalarda bekleyen polislere paket olarak dağıttık. Havai fişek patlattık, temizliğimizi yaptık ve sabaha hazırız" diye konuştu.