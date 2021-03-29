Risk haritası yayınlandı! İşte kırmızıya dönen iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaştı.

Bakan Koca açıklamasında, ''İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim.'' ifadelerini kullandı.

Daha önce açıklanan risk haritası



