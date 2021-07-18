Rize’de yaralar sarılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Karaismailoğlu: Acil ihtiyaçları giderdik, afetin üstesinden geleceğiz dedi.