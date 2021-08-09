Rus uçağının 40 ton suyla müdahalesi İHA ile görüntülendi

Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına uçak ve helikopterle müdahale devam ediyor.

40 ton su atma anı kamerada

Milas ilçesi Fesleğen mevkisinde devam eden orman yangınında görev yapan 40 ton su atma kapasitesine sahip Rus yangın söndürme uçağının müdahalesi, İHA tarafından görüntülendi.