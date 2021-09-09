Rusya domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırdı
Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına yönelik uyguladığı kısıtlamayı kaldırdı.
TÜRKİYE 09.09.2021, 14:28
Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan (Rosselkhoznadzor) Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına yönelik kısıtlamaların bugün itibarıyla kaldırıldığı açıklandı.
Rusya, gıda güvenliğine yönelik endişelerini ileri sürerek Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den domates ve biber ithalatına kısıtlama getirmişti.
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