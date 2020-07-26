Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu katıldığı canlı yayında konuştu!

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TOPLUM DEĞERLERİNİ YOK SAYIYOR"

“Dünyadaki gelişmelerde şunu görüyorum, çocukların daha ilkokuldaki eğitimden itibaren cinsiyet duyarlılığı ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Kız çocuğu kız çocuğu, erkek çocuğu erkek çocuğudur. Bunları ille de aynı tuvaleti kullanacaksınız demenin anlamı yoktur.



İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan atıflar dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmalı. Bütün dünyada cinsiyetsizleştirilmeye yönelik bir eğilim var. Bu eşcinsellikle alakalı bir ey değil. Dünyada özellikle ele alınan, işaretlerini gördüğümüz bir gelişme. Nüfus kütüklerinde niye cinsiyet kaldırıldı? Niye pasaportlarda cinsiyet kaldırıldı? Bu sizin de başkalarının da oturup, farklı kanaatte olanların buradan çıkan atıfları dikkate alarak değerlendirmeye ihtiyaç var. İnsanlar bunların üzerinde durmuyor.



Aile mefhumu şu anda Avrupa'da yok oluyor, bizde de yok olmaya götürülüyor. Cinsiyetsizleştirme konusu kadına şiddeti önlemek değil, aileyi yok etme politikası. İstanbul Sözleşmesi toplumun değerlerini yok sayıyor. Bu metne eski komünist ülkeler imza atmıyorlar. Rusya da dâhil. Türkiye'de nasıl olmuş da ittifakla bu metin geçmiş şaşırıyorum.”