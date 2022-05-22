Sağdıçlardan damada görülmemiş şaka
İple araba çeken damat, daha sonra baklava, ardından da acı biber yedi. Bir de üstüne suyla ıslatılan damat, "Yandım. Düğün zor iş" diyerek arkadaşlarına sitem etti.
Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi’nde Cansu-Mehmet Arslantaş çifti düğün için saatleri sayarken sağdıçlar tarafından damada çeşitli şakalar hazırlandı.
Düğün öncesi iple araba çekmesi istenen damat Mehmet Arslantaş, ilk denemede başarılı olamayınca yine arkadaşlarından yardım alarak arabayı çekmeyi başardı.
Damat şakası canından bezdirdi
Bununla da kalmayan ‘damat şakası’ içi su dolu kova içindeki elmanın ağızla alınmasıyla devam etti.
Damat Arslantaş, içi su dolu kovaya başını sokarak elmayı ağzıyla çıkarmayı başardı. Sonrasında damat Arslantaş’a önce baklava yediren sağdıçlar, ardından da acı biber yedirdi.
"Düğün işi çok zor"
Yediği biber nedeniyle yanan damat Arslantaş, arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldı.
Damat Arslantaş, “Yandım. Düğün zor iş” diyerek arkadaşlarına sitem etti.
Düğün eğlencesi sonrası Cansu-Mehmet Arslantaş çifti, Gördes Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi.
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