Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

HERKESE ÜCRETSİZ TEDAVİ SAĞLANDI

DSÖ'nün Türkiye hakkında yayınladığı rapor. Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgında en cömert ülkelerden biri olduğu vurgulanıyor. DSÖ korona Türkiye raporundan sonra AB ilerleme raporuna değinmek istiyorum. Türkiye bu uygulamaları AB'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili direktiflerine uygun olarak yaptığı vurgu yapılmıştır. Sosyal güvencelerine bakılmaksızın herkese ücretsiz tedavi sağlanmıştır. AB ilerle raporunda yayınlanan bu değindiğim hususlar salgına küresel standartlarda karşılık verdiğimizdir.

GRİP UYARISI

Ekim ayındayız. Gribin en yaygın olduğu günlere girdi. Koronaya karşı alacağımız tedbirler bizi gripten de koruyacaktır. 2 virüse karşı tedbir aynıdır. Grip ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Buna rağmen genel olarak gribin bulaşmasına karşı yeterli duyarlı değiliz. İki hastalığı birden geriletebiliriz.

AŞI ÇALIŞMALARI

Temmuz ayında oluşmaya başlayan yerli aşı grubu hakkında size detaylı bilgi vermedim. Bugün bu aşamaya geldiğimize inanıyorum. Aşı çalışmalarını doğrudan yöneten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik ekip tarafından bu çalışmalar yürütülmektedir. Şu an aşılarından 2'si insan deney aşamasına yakındır.

53 BİN İŞİYİ KAPSAYAN SAHA TARAMASINI 15 EKİM'DE TEKRARLIYORUZ

(Kovid-19) Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim'de tekrarlıyoruz.

İSTANBUL'DA YENİ ÖNLEMLER ALINACAK MI?

İstanbul'da genel olarak geriye dönüşlerle birlikte bir artış bekliyorduk. Biz şuan kısıtlama anlamında bir tedbiri düşünmüyoruz. Sahada yaygın şekilde filyasyon ekiplerimizi daha da arttırdık. Sahadaki ekiplerle birlikte temaslarını özellikle tespit etme süresi 7-7 buçuk dakika oldu. Hastaneye yatışlarda ciddi bir artışın olmadığını görmüyoruz. Doluluk oranlarına bir sorun yok. Bu dönemde bulaşmayı önlemek için maske kullanımının ve mesafe çok önemli. Kalabalık ortamlara da girilmemesi gerekir. Aile içi bulaşın daha fazla olduğunu görüyoruz. Artış olan illerimizde tedbirlere uymakla, sahada filyasyonu artırarak sonuç aldığımızı biliyoruz. Ankara'da Diyarbakır'da yaptığımız çalışmalardan biliyoruz. Dolayısıyla bu yükselişin nasıl düşeceğini artık toplum olarak da biliyoruz.

1,5 MİLYON DOZ GRİP AŞISI GELECEK İDDİASI

Grip aşısıyla ilgili yanlış bir algı oluşturuluyor. Bu dönemde herkesin aşı yaptırması gerekiyor tarzında bir yaklaşım var. Dünyada aşı gribi %20 oranında artış söz konusu.