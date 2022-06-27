Sağlık çalışanları ve doktora saldırı
Diyarbakır'da bir Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ve kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına ve doktora saldırdı, şikayet sonrası gözaltına alındılar.
TÜRKİYE 27.06.2022, 21:30
Öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM’de yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen’e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi.
Sinirlenip saldırdılar
Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi.
Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen’e saldırmaya başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi.
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