Sağlık çalışanları ve doktora saldırı

Öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM’de yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen’e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi.

Sinirlenip saldırdılar

Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi.

Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen’e saldırmaya başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi.