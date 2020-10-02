Sahte rapor operasyonu: 6 tutuklama

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor R.K. ve bir hastanenin temizlik şefi K.P ile 4 eski hükümlü tutuklandı, bir eski hükümlü serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir eski hükümlünün arandığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Tarsus'ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 15'i Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünün 29 Eylül'deki operasyonlarıyla yakalanmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklanmış, infaz koruma memuru B.K ile 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.