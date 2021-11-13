Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG'u ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

TÜRKİYE 13.11.2021, 11:59 13.11.2021, 12:03
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOGG'u ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide, milletvekilleri, Türkiye'nin Otomobili'ni yakından inceledi.

Gezide, Bakan Varank ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Parti'li üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Semra Kaplan Kıvırcık ile CHP'li üye Tahsin Tarhan, MHP'li üye Abdurrahman Başkan, İYİ Partili üye Ayhan Altıntaş ve Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır yer aldı.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine, Ar-Ge çalışmalarına ilişkin TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde sunum yaparken, fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu, akıllı cihazlarla ilgili teknolojiyle ilişkin merkezlere, Bursa ve Kocaeli'ye yakın olduğunu ifade etti.

Karakaş, gelecek dönemde en hızlı büyüyecek segmentin "C SUV" olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu pazara girmesi gerektiğini vurguladı.

Teknik gezi yaklaşık 2 saat sürdü

Varank ve beraberindekiler daha sonra TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. Varank'ın davetiyle CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG Üst Yöneticisi Karakaş da Tarhan'ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

Heyet, Bilişim Vadisi turu da yaptı. Tasarım Kümelenme Merkezi ve 42 Kocaeli Yazılım Okulu'nda incelemelerde bulunan Bakan Varank ve TBMM Sanayi Komisyonu üyelerine Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu tarafından bilgi verildi. Teknik gezi yaklaşık 2 saat sürdü.

"İnşaatı son sürat devam ediyor"

Bakan Varank, daha sonra Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi SAHA İstanbul'un organize ettiği SAHA EXPO Fuarı'nda incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, milletvekilleriyle beraber TOGG'u ziyaret ettiklerini belirterek, "Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin Otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Varank, 2022'nin sonunda TOGG'un seri üretim bandından ineceği bilgisini vererek, "Orada Sanayi Komisyonu'muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye'nin Otomobili Projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki en önemli aktörlerden biri olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak, mutlaka elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapmamız gerekiyor. İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız."

Doğuştan elektrikli ilk SUV

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG'un 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi hedefleniyor.

Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak TOGG'un 2030'a kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alanda kurulu fabrikada üretilecek TOGG, elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil olmasıyla dikkati çekiyor.

#TOGG #tabii kaynaklar #enerji #Ticaret #TBMM Sanayi #Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 13 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6