Şanlıurfa'da alkollü polis kaza yapıp, meslektaşlarına zor anlar yaşattı
4 kişinin yaralandığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memuru alkollü olması nedeniyle meslektaşlarına zor anlar yaşatırken, o anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 05.10.2021, 14:32
Şanlıurfa'da polis memuru Ö.Ç.’nin kullandığı 46 HC 265 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 35 AVB 666 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
170 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polis memuru ambulansta tedavi edildi. Trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alkol testinden geçirilen polis memuru Ö.Ç., 170 promil alkollü çıktı.
Kimliğini meslektaşlarına vermek istemeyen Ö.Ç. zor anlar yaşattı. Polis memuru Ö.Ç. hakkında işlem yapıldı.
ARAÇLAR ÇEKİCİYLE TAŞINDI
Kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, araçların çekici ile taşınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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