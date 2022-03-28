Şanlıurfa'da çocuğa taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İnşaata girerek çocuğu çıkaran vatandaşlar, kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A'yı darbetti.

Polis ekiplerine teslim edilen zanlı gözaltına alındı.

Kız çocuğu ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.