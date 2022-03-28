Şanlıurfa'da çocuğa taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
Merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaattan çocuk seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
TÜRKİYE 28.03.2022, 21:35
İnşaata girerek çocuğu çıkaran vatandaşlar, kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A'yı darbetti.
Polis ekiplerine teslim edilen zanlı gözaltına alındı.
Kız çocuğu ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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