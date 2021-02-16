Şanlıurfa'da Elif'in ölümüne neden olan sürücüye 9 yıl hapis istemi

Kardeşi ile yaya olarak eve döndüğü sırada makas atan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Elif Bereket'in katil zanlısı hakkında, 9 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

TÜRKİYE 16.02.2021, 21:17
Şanlıurfa'da Elif'in ölümüne neden olan sürücüye 9 yıl hapis istemi

Şanlıurfa'da bulunan Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAÇ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Ali Badıllı'nın otomobili ise Alibaba Mahallesi'nde boş arazide üzerine battaniye örtülü olarak bulundu.

Elif Bereket’in arkadaşları, sürücünün hak ettiği cezayı alması için internette 'Elif Bereket için adalet' başlıklı imza kampanyası başlattı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kazaya ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, olay günü Elif Bereket'in kardeşi Yaşar Bereket ile yolun karşısına geçmek istediği sırada Ali Badıllı'nın, kullandığı 34 JV 0990 plakalı otomobil ile makas diye tabir edilen hareketi yaparak çarparak ölümüne neden olduğu anlatıldı. İddianamede, kazada kıl payı ölümden kurtulan kardeşi Yaşar Bereket, ablasıyla evlerine döndüğünü, bu sırada otomobili görünce 'abla dur' dediğini, kendisinin yolun karşısına geçtiğini, ancak durmayan aracın ablasına çarptığını anlattı.

"TESLİM OLMAK İSTERKEN YAKALANDIM"

İddianamede, tutuklu sürücü Ali Badıllı'nın da ifadesine yer verildi. Otomobilini olaydan 2 hafta önce 250 bin liraya aldığını belirten Badıllı, kaza sırasında hızını hatırlamadığını, sol şeritte seyreden aracın görüş açısını kapatması nedeniyle yola çıkan Elif Bereket'e çarptığını ve panikleyerek kaçtığını kaydetti.

Badıllı'nın, genç kızın öldüğünü öğrendikten sonra vicdan azabı çektiğini ve teslim olmak için karakola giderken yakalandığını, pişman olduğunu dile getirdiğine yer verilen iddianamede, Elif Bereket'in çarpmaya bağlı olarak vücudunun büyük bölümünde kemik kırığı, iç organlarında hasar oluşması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

MAKAS ATIP, ÖNÜNDEKİ ARACIN SAĞINDAN GEÇMEK İSTEDİ

Hazırlanan iddianamede, Ali Badıllı'nın suça yeter taksirli hareketlerinin olduğu, hızının şehir içi trafiğe göre aşırı yüksek olduğu, Elif Bereket’e çarpma noktası ile kan izlerinin bulunduğu mesafe arasının 67,5 metre olduğu belirtilerek, sürücünün akan trafikte makas olarak tabir edilen önündeki aracı sağından geçme eylemi sonucu kazanın gerçekleştiği anlatıldı.

KAMU DAVASI TALEP EDİLDİ

Sürücünün, olay günü basiretli bir şekilde hareket etmeyip aşırı sürat yaptığı kazanın meydana gelebileceği neticesini öngördüğü halde hızını kesmediği, işini şansına, becerisine veya otomobilinin özelliklerine güvendiğinin görüntü izleme ve olay yeri inceleme tutanaklarından anlaşıldığına değinilen iddianamede, bilinçli taksirle hareket etmesi sonucu Elif Bereket'e çarparak ölümüne sebebiyet veren sürücü hakkında kamu davası açılması istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Ali Badıllı'nın yargılanmasına başlanacak.

#Şanlıurfa #Elif #hapis
Yorumlar (0)
orta şiddetli yağmur
Namaz Vakti 16 Şubat 2021
İmsak 05:53
Güneş 07:14
Öğle 12:51
İkindi 15:51
Akşam 18:19
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16