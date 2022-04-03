Şanlıurfa'da polise ateş açan kişi yakalandı
Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayarak polise ateş açan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.
TÜRKİYE 03.04.2022, 21:27
Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri, uyuşturucu sattığından şüphelendikleri Ş.Ü'yü durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polise ateş açtı.
Ayağından vurularak yakalanan şüpheli, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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