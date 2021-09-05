Şanlıurfa'da taşlı sopalı miras kavgası
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kardeşlerin taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları miras kavgası görüntülendi.
TÜRKİYE 05.09.2021, 09:56
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde, aralarında 18 yıllık miras davası nedeniyle husumet bulunan A.D. ile ablası G.Ç. ve kız kardeşi H.A. telefonda tartışmaya başladı.
EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA KARDEŞLERİNİN EVİNİ TAŞLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. eşi ve çocuklarını da yanına alarak önce köydeki ablasının evine, ardından da kent merkezindeki kız kardeşi H.A.’nın evine taşlı sopalı saldırı gerçekleştirdi.
KAPIDAN GİREMEYİNCE CAMLARI KIRDI, OTOMOBİLE ZARAR VERDİ
Mirastan pay istememesi için kız kardeşine tehditler savurduğu öne sürülen ağabey A.D., bina kapısında içeri giremeyince taş ve sopalarla evin camları ile park halindeki otomobile zarar verdi.
KAVGAYI KOMŞULAR VE POLİS AYIRDI
Cep telefonu kameralarına da yansıyan kavga, komşuların ve polisin araya girmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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