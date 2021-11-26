Savaş Dinç’in şehit olmasıyla ilgili 5 gözaltı

Gece saatlerinde Suriye sınırındaki Hilaltepe Hudut Karakolu yakınlarında yasa dışı yollarda Suriye’ye geçmeye çalışan gruba müdahale geden güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Saldırıda, Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29) yaralandı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehadet haberi, Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberle sarsılan baba Hasan Dinç'i diğer aile yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin ailesinin yaşadığı sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Evin önüne belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

“ACIMIZ TAZE, ACIMIZ BÜYÜK AMA GURURLUYUZ”

Hem üzgün hem de gurur olduklarını belirten şehidin amcası Abdullah Dinç, “Şehitlik duyguların en yücesi. Bugün yeğenimiz, vatanı için şehit düştü. Hepimiz vatanımız için seve seve şehit düşeriz. Acımız taze, acımız büyük ama gururluyuz.” dedi.

Şehidin Çanakkale'de görev yapan uzman çavuş ağabeyi Zafer Dinç'in de şehadet haberini aldıktan sonra Gaziantep'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Dinç'in şehit olmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sınır hattından Suriye tarafına geçiş yapmalarına engel olan güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açarak Savaş Dinç'i şehit eden grupta bulunan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.