Şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: 3 yaralı
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen ŞH-DURUSU isimli şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı. Kaza sonrası büyük panik oluşurken 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 02.07.2022, 14:25
Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskelesine çarptı.
Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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