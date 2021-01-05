Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
4 yıl önce İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı önlerken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin, unutulmadı. Arkadaşları, Kahraman polisin daha önce yayınlanmamış bir görüntüsünü paylaştı.
TÜRKİYE 05.01.2021, 01:30 05.01.2021, 01:41
Fethi Sekin, canı pahasına büyük bir terör saldırısını önledi. Terörle mücadelenin simge isimleri arasına girdi.
Kahraman polis Fethi Sekin, şehadetinin yıldönümünde unutulmadı. Bir arkadaşı, Fethi Sekin'e yaptığı şakanın görüntüsünü paylaştı.
Kendisini korkutmak için yapılan şakaya bile gülümseyerek karşılık verdi. Arkadaşları ondan geriye kalan bu gülümsemeyle teselli bulmaya çalıştı.
Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını canı pahasına önlemişti. Olayda polis memuru Fethi Sekin ile birlikte Mübaşir Musa Can, şehit olmuştu.
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