Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı

Denizli'nin Tavas ilçesinden olan özel harekat polisi Veli Kabalay, 13 Mayıs günü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehit polis Kabalay, memleketi Tavas'ın Ulukent Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

MEVZİDE ZEYBEK OYNAMIŞ

Ağrı'da görev yapan kahraman polisin, şehit olmadan günler önce mevzide çekilen zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı. Kabalay'ın, büyük bir ustalıkla zeybek oynadığı görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu. Görüntüler sosyal medyada ise binlerce kez beğenilip paylaşıldı.

"HAKKINI VERMİŞ"

"Yağar Yağmur Zeybeği" oynayan şehit Kabalay'ın oyun hakimiyeti, figürlerdeki ustalığı ise kullanıcılara "Yiğit, Tavaslı olmanın hakkını vermiş." yorumunu yaptırdı.