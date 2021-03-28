Selam verdi borçlu çıktı: Bıçakladılar!

Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede sabah saatlerinde meydana gelen olayda, işyeri çalışanları sabah saatlerinde pastaneyi açtı. Bu sırada K.Ç. adlı şahıs, pastanenin önünden geçerken arkadaşı olan işyeri çalışanlarına 'günaydın', 'hayırlı işler' demek için içeri girdi.

TANIMADIĞI KİŞİLERE SALDIRDI

Hemen ardından ise elinde bıçak bulunan E.Ş. adlı şahıs içeri girdi. Saldırgan E.Ş., dün akşam pastanede tartıştığı çalışanı görmeyince pastanede bulunan B.G. ve K.Ç.'ye saldırdı. Hiç tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan K.Ç., ağır yaralandı, saldırgan E.Ş. ise işyerinin camına da zarar vererek kaçtı.

SUÇ ALETİNİ PARKA ATMIŞ

Yaralı K.Ç., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polisin başlattığı çalışmada saldırgan yakalanırken suç aleti bıçağı ise Barış Manço Parkına attığını söyledi.Göz altına alınan E.Ş., gerekli tahkikatın yürütülmesi için Asayiş Şubeye götürüldü.