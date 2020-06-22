Selfie yapan kadın heykelinin elindeki telefon çalındı
Edirne'de Kunduracılar Çarşısı'ndaki, kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykelinin elindeki alçıdan yapılan cep telefonu çalındı.
TÜRKİYE 22.06.2020, 16:26
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Edirne'de Kunduracılar Çarşısı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında, çarşının farklı noktalarına heykeller yerleştirildi.
Bronz renge boyalı, alçıdan yapılan ve kucağında çocuğuyla selfie yapan kadın heykeli de çarşının girişine koyuldu. Ancak heykelin elindeki alçıdan cep telefonu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek çalındı.
Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaf, heykele zarar verildiğini görünce tepki gösterdi.
Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına olan dikiş diken terzi, Keşanlı Ali ve bisikletli heykellerine de zarar verilmişti.
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