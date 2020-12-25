Ses telleri kesilen köpeklerin sahibine rekor para cezası

Ankara'da apartmanın bodrum katında uygunsuz koşullarda beslenen 68 köpeğin sahibi Cangül Ç. hakkında, 39 köpeğin ses telleri kesildiği gerekçesiyle savcılığı suç duyurusunda bulunulacak. Cangül Ç.'ye ayrıca toplam 127 bin 920 TL para cezası uygulandı.

TÜRKİYE 25.12.2020, 17:37
Ses telleri kesilen köpeklerin sahibine rekor para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de apartmanın bodrum katında kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 68 köpeğe el koydu. Köpeklerin sahibi Cangül Ç.'ye de para cezası uygulandı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nce hazırlanan raporda köpeklerden 39'unun ses tellerinin kesildiği belirlendi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ses tellerinin kesildiği üniversite raporu ile kesinleşen köpeklerin bulunduğu Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Altınok, köpeklerin durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı. Başkan Altınok, "Çıkan raporda bir vahşilik var ve canların ses tellerine defalarca müdahale edildiği gözüküyor. Bir daha hayatları boyunca havlayamayacaklar. Rapordan sonra Cumhuriyet savcılığına gideceğiz ve suç duyurusunda bulunacağız ve davayı sonuna kadarda takip edeceğiz" dedi.

20 KÖPEK TÖRENLE SAHİPLENDİRİLECEK

Başkan Altınok ayrıca, hayvanlar arasında sahiplendirilmeye elverişli olan 20 köpeği, 6 Ocak 2021 tarihinde törenle sahiplendireceklerini de söyledi. Altınok, "Köpeklerimizi sahiplenmek için 15 bin müracaat oldu. Bu talepleri arkadaşlarımız elediler, 350 talebe kadar düşürdüler. Şimdi ev taramaları yapıyorlar. Noter huzurunda 20 canı 6 Ocak’ta Neşet Ertaş Kültür Merkezinde sahiplendireceğiz” diye konuştu.

REKOR CEZA

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince, ses telleri tahrip edildiği belirlenen 39 köpek için Cangül Ç.'ye, 5199 sayılı kanunun 28’inci maddesi gereği hayvan başına 3 bin 280 lira olmak üzere toplam 127 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

#köpek #para cezası #Ankara
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