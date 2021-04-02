Sevgilisi terk edince 81 kilo verdi!

"YÖNTEMİ TAVSİYE ETMİYORUM"

Kendi kilo verme şeklinin sağlıksız olduğu için kimseye tavsiye etmediğini kaydeden Öztürk, “Ben bu yaptığımı tavsiye etmem sağlıksız şekilde kilo verdim ben. Günde tek öğün yiyip 20 kilometre koştum, 10 kilometre yürüdüm. Toplam 30 kilometre hareket ettim günlük. Pek sağlıklı kilo vermedim diyebilirim. 6 ayda toplam 81 kilo verdim. Kısa bir sürede daha güzel bir vücut yapabilmek için çabalayıp uğraşacağım. Belki kilolu olanlar kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel.” dedi.