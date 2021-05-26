Sevgilisini başkasıyla görünce kurşun yağdırdı!

Merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde edinilen bilgiye göre Başak A (47), erkek arkadaşı Adem A (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.

İKİSİNİ DE YARALADI

Bunun üzerine Adem A, kız arkadaşının Cumhuriyet mahallesindeki evinin önüne geldi. İşinden evine gelen Başak A ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi öğrenildi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri zanlı Adem A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.