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Sevgilisini kimyasalla yaktı: Onu çok seviyorum

Tartıştığı kız arkadaşının vücudunun farklı bölgelerine kimyasal madde fırlatıp 20 yıla kadar hapsi istenen saldırgan, "Maddi manevi destek olmaya hazırım, onu çok seviyorum" dedi.

TÜRKİYE 13.06.2022, 13:10
Sevgilisini kimyasalla yaktı: Onu çok seviyorum

İstanbul Avcılar'ya yaşayan 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi, iddiaya göre takip edilip tehdit edildiği Mehmet Yıldız tarafından saldırıya uğradı.

Kadın, yüzüne atılan kimyasal madde ile damarlarına kadar yandı.

20 yıla kadar hapsi istenen saldırgan, "Masanın üzerinde bulunan tası fırlattım. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Maddi ve manevi olarak destek olmaya hazırım. Ben onu seviyorum." dedi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız getirilirken, Yasemin Uzunçelebi'nin kardeşleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Susma hakkını kullanmıştı, bu kez savunma yaptı

Bir önceki celse susma hakkını kullanan sanık Mehmet Yıldız, bugünkü duruşmada savunma yapmak istediğini söyledi. Yasemin Uzunçelebi'nin isteğiyle yanına taşındığını belirten Yıldız, "Borçları olduğunu söylüyordu, ben de ödüyordum. Evlenmek istiyordum ama o bahaneler buluyordu. Ya hasta olduğunu söylüyordu ya da borçları bittikten sonra evlenebileceğimizi. Yasemin'e neden sürekli bahane bulduğunu sorduğumda, ayrılmak istediğini söyledi. Evden ayrılmamı da istedi. Ben de iki gün izin istedim ve eşyalarımı alıp kendi evime geçtim." dedi.

Avcılar da sevgilisini kimyasalla yaktı: Onu çok seviyorum #1

"Tasın içerisinde ne olduğunu bilmiyordum"

Yasemin Uzunçelebi'nin kendisiyle barışma istediği için evine gittiğini belirten Yıldız, "O gün çok sinirliydi, sürekli telefonuna mesajlar geliyordu. Sesli veya görüntülü aramalar geliyordu. Büyük ihtimalle ben yanında olduğum için telefonları açmıyordu. Yasemin'e durmadan kimden mesaj ve arama geldiğini sordum. Birisiyle mi görüştüğünü sordum. Bağırıp çağırmaya başladı. Bana küfretti ve masanın üzerinde bulunan çakmağı fırlattı. Ben de tepki olarak masanın üzerinde bulunan tası fırlattım. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Yasemin'e maddi ve manevi olarak destek olmaya hazırım. Ben onu seviyorum, bugüne kadar da paramı onun için harcadım." dedi.

"Madde nedeniyle iç organları ve damarları yandı"

Yasemin Uzunçelebi'nin kız kardeyi Nazlı Uzunçelebi, kardeşinin bir hafta önce hastaneden taburcu edildiğini ancak, tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Duruşmaya katılabilmesi bile mümkün değil. Halen nefes alabilmek için solunum cihazına bağlı kalmak zorunda, iyileşemedi. Üzerine dökülen madde nedeniyle iç organları ve damarları yandı. Ayağa kalkabilecek ve yaşamını devam ettirebilecek durumda değil." şeklinde konuştu.

Avcılar da sevgilisini kimyasalla yaktı: Onu çok seviyorum #2

"Bitkisel hayatta gibi yaşıyor"

Sanık Yıldız'ın kardeşiyle evleneceği iddiasının doğru olmadığını belirten Uzunçelebi, "Biz aynı şehirde yaşıyoruz ve hiçbir şekilde sanıkla daha önce tanışmamıştık. Kardeşimizin borçlarını ödediğini söylüyor ancak, afaki kişilerden bahsediyor. Kesinlikle borcunu ödemesi gibi bir durum yok. Yasemin konuşabilecek durumda değil. 6 aylık bir bebek gibi bakılıyor, 6 antidepresan ilaç veriliyor. Ne hale geldiğini bile görmedi. Zaten bitkisel hayatta gibi yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun rapor düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Öldürmek amacıyla vücudunun farklı bölgelerine döktü"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,; Mehmet Yıldız'ın, sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi.

13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebi

Uzunçelebi'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

#kimyasal
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