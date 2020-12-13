Sevk tarihleri ertelendi
Vaka sayılarının artmasıyla birlikte askerlik sevk tarihleri ileri tarihe ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadele kapsamında asker yükümlülerinin sevklerini ileri bir tarihe erteledi.
Bakanlık, yeni tarihleri 22-24 Aralık ile 26-28 Ocak 2021 olarak belirledi.
MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
ASKERE SEVK TARİHLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
"Koronavirüs ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir.
Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir.
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