Sezonun ilk palamutları tezgahlarda
Karadeniz'de küçük balıkçı tekneleri ile avlanan sezonun ilk palamutları Sinop'ta satışa sunuldu. "Çingene palamudu" olarak adlandırılan balıkların tanesi 10 liradan tezgahlarda.
TÜRKİYE 21.08.2021, 14:47
Karadeniz'de büyük balıkçı tekneleri 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi hazırlıklarını yaparken, kıyı balıkçılarının serdiği ağlara takılan 200-220 gram dolayındaki küçük palamutlar ise yüzünü gösterdi.
Palamutların tanesi 10 lira
Mevsimin öncüleri sayılan ve "çingene palamudu" olarak adlandırılan küçük palamutlar, balıkçı tezgahlarında tanesi 10 liraya alıcı buluyor.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamutların bu dönemde avlanmasını palamut sezonunun bereketli geçeceğine yorumladıklarını, sezondan umutlu olduklarını belirtti.
27°
açık
Namaz Vakti 21 Ağustos 2021
|İmsak
|04:05
|Güneş
|05:37
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:30
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Altay
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Alanyaspor
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|3
|8. Konyaspor
|1
|3
|9. Adana Demirspor
|2
|1
|10. Hatayspor
|1
|1
|11. Antalyaspor
|1
|1
|12. Göztepe
|1
|1
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|1
|1
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Sivasspor
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Giresunspor
|1
|0
|19. Rizespor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|1
|3
|2. Eyüpspor
|1
|3
|3. Menemenspor
|1
|3
|4. Bandırmaspor
|1
|3
|5. Manisa FK
|1
|3
|6. Samsunspor
|1
|3
|7. Balıkesirspor
|2
|3
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Altınordu
|1
|1
|10. Ankara Keçiörengücü
|1
|1
|11. Bursaspor
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Tuzlaspor
|1
|1
|14. İstanbulspor
|1
|0
|15. Boluspor
|1
|0
|16. Gençlerbirliği
|1
|0
|17. Erzurumspor
|1
|0
|18. Denizlispor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. West Ham
|1
|3
|5. Everton
|1
|3
|6. Brentford
|1
|3
|7. Watford
|1
|3
|8. Brighton
|1
|3
|9. Leicester City
|1
|3
|10. Tottenham
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|0
|12. Burnley
|1
|0
|13. Man City
|1
|0
|14. Wolverhampton
|1
|0
|15. Newcastle
|1
|0
|16. Southampton
|1
|0
|17. Arsenal
|1
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. Norwich City
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Barcelona
|1
|3
|4. Atletico Madrid
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Cádiz
|2
|2
|7. Real Betis
|2
|2
|8. Levante
|1
|1
|9. Mallorca
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Elche
|1
|1
|12. Espanyol
|1
|1
|13. Granada
|1
|1
|14. Osasuna
|1
|1
|15. Villarreal
|1
|1
|16. Celta de Vigo
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Real Sociedad
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|1
|0
|20. Rayo Vallecano
|1
|0
Günlük GazetelerTümü