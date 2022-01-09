Siirt’te arazi kavgası: 5 yaralı
Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 09.01.2022, 20:13
Olay, Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ
Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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